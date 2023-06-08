Жители Корсунки рассказали о помощи военных после разрушения Каховской ГЭС
Жители села Корсунка Новокаховского городского округа, узнавшие о приближении воды после разрушения Каховской ГЭС, рассказали о помощи военных, сообщает Telegram-канал "Администрация Новокаховского городского округа".
"Российские военные спасают и помогают нам", - рассказала одна их жительниц села.
Также она рассказала о том, как узнала о происшествии.
"Мы спали ночью, военные разбудили нас и начали вывозить людей и вещи. Спасали нас от прибывающей воды", - добавила жительница.
Напомним, 8 июня рухнула плотина Каховской ГЭС, расположенной по течению Днепра выше Херсона.
Газета.Ru: главные новости