Жители Корсунки рассказали о помощи военных после разрушения Каховской ГЭС

Жители села Корсунка Новокаховского городского округа, узнавшие о приближении воды после разрушения Каховской ГЭС, рассказали о помощи военных, сообщает Telegram-канал "Администрация Новокаховского городского округа".

"Российские военные спасают и помогают нам", - рассказала одна их жительниц села.

Также она рассказала о том, как узнала о происшествии.