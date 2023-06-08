В России хотят убрать из продажи самогонные аппараты

Депутат Госдумы Алексей Куринный назвал неправильным то, что в России в открытой продаже есть самогонные аппараты и идет их реклама. Такое заявление парламентарий сделал на конференции «Смертельный сидр — как не стать жертвой паленого алкоголя?». По его словам, которые приводит РИА Новости, в стране уже сформировалась индустрия производства алкоголя в домашних условиях.

Неправильно, когда сегодня в открытой продаже у нас продаются самогонные аппараты, более того, идет реклама этих самогонных аппаратов, когда уже сформировалась целая индустрия домашнего производства этих алкогольных напитков, не всегда качественных, — сказал Куринный.

Депутат отметил, что потребление таких напитков с каждым годом растет из-за их дешевизны.

О череде смертельных отравлений алкогольным продуктом «Мистер Сидр» стало известно утром 5 июня. К утру 7 июня это число достигло почти 100 случаев в разных регионах России.