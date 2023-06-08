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Роскомнадзор подготовил законопроект, отменяющий срок лицензии на радиовещание

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство подготовило законопроект, по которому лицензии на радиовещание и регистрация радиоканалов станут бессрочными. Об этом сообщает ТАСС.

Роскомнадзор подготовил законопроект, отменяющий срок лицензии на радиовещание
© РИА Новости

"Мы подготовили и инициировали законопроект об отмене срока действия лицензий на вещание, согласно которому лицензии на радиовещание, как и регистрация радиоканалов, станут бессрочными", - сказал Субботин.

Ранее Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании "Ренессанс Страхование". В ведомстве отметили, что компания своевременно уведомила Роскомнадзор об инциденте. По закону оператор, допустивший утечку данных, должен сообщить Роскомнадзору об инциденте в течение суток, а затем в течение еще двух суток передать ведомству результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.

2 июня Telegram-канал "Утечки информации" опубликовал сообщение о том, что у "Ренессанс Страхования" "утекли" 737,7 тыс. строк с данными клиентов, в том числе 633 тыс. уникальных адресов электронной почты, 315 тыс. телефонных номеров, а также хешированный пароль.

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