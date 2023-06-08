Роскомнадзор подготовил законопроект, отменяющий срок лицензии на радиовещание

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство подготовило законопроект, по которому лицензии на радиовещание и регистрация радиоканалов станут бессрочными. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы подготовили и инициировали законопроект об отмене срока действия лицензий на вещание, согласно которому лицензии на радиовещание, как и регистрация радиоканалов, станут бессрочными", - сказал Субботин.

Ранее Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании "Ренессанс Страхование". В ведомстве отметили, что компания своевременно уведомила Роскомнадзор об инциденте. По закону оператор, допустивший утечку данных, должен сообщить Роскомнадзору об инциденте в течение суток, а затем в течение еще двух суток передать ведомству результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.