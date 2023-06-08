Треть российских студентов будут работать этим летом

32% российских студентов вузов и колледжей планируют подрабатывать этим летом. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос центра "Зарплата.ру".

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Всего в исследовании поучаствовали более 2 тысяч человек. Из них подрабатывать курьерами планируют 15%, официантами – 11%, продавцами и промоутерами – 8%, 7% выбрали профессию комплектовщика товаров.

Опрошенные также собираются трудиться кассирами (5%), грузчиками и репетиторами (4%), маркетологами, фотографами, нянями, работниками call-центров (3%). 2% участников исследования выбрали вариантом подработки на лето вакансии догситтеров, сотрудников туристической базы или гостевого дома для отдыхающих и работников приемной комиссии в вузе.

Меньше всего желающих (1%) работать таксистами, ведущими праздников, аниматорами, компьютерными мастерами, сотрудниками на пляжах. Остальные 14% опрошенных сообщили, что готовы рассмотреть любые варианты подработки.

По информации аналитиков, самые популярные причины подработки – возможность накопить деньги и материальная подстраховка. Так ответили 75% респондентов. Также среди причин назывались желание помочь родителям (27%), отсутствие других дел (27%), для 12% подработка – это хобби, 10% планируют рассчитаться с долгами, 9% зарабатывают на обучение.

Ранее эксперты посчитали, что переплаты работодателей за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют 3,5 триллиона рублей в год или 291 миллиард рублей в месяц по всей России. Уточнялось, что больше всего недосыпают россияне в возрасте от 35 до 44 лет.