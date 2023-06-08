ИРИ объявил победителей национальной премии интернет-контента 2023

В Москве подвели итоги II национальной премии интернет-контента, сообщает пресс-служба конкурса.

В этом году награда для авторов социально значимых проектов в интернете прошла в двух частях: первые 16 обладателей награды были названы в мае. А 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой премию вручили победителям в оставшихся 20 номинациях.

Награды победителям премии вручили в 20 номинациях, включая 10 основных, 3 тематических и 7 специальных. Помимо статуэтки победителей ждал особенный подарок: фиолетовая олимпийка с подкладкой в виде неоновой хохломы, подарочная коробка и шоппер, созданные дизайнером Денисом Симачевым в рамках лимитированной коллекции специально для национальной премии интернет-контента.

"Среди победителей премии, выбранных в этом году в 36 номинациях – авторы, блогеры, режиссеры, продюсеры, которые создают в Рунете критическую массу созидательного контента, а это, в свою очередь, меняет тренды цифровой среды и задает их. Вместо хайпа – глубокий смысл и талантливая реализация", - отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.