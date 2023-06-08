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Эксперты прокомментировали идею сократить срок отключения горячей воды до 3 дней

Период планового отключения горячей воды в жилых домах летом в России не может быть сокращен до трех дней. Об этом заявили эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

Эксперты прокомментировали идею сократить срок отключения горячей воды до 3 дней
© РИА Новости

С соответствующей инициативой ранее обратился вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов к министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину. Он попросил уточнить, есть ли сейчас ограничения, которые позволяют сократить продолжительность отключений горячей воды до этого срока.

По словам директора партнерства «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, установить жесткий критерий в три дня не представляется возможным, поскольку плановые работы не всегда можно уложить в эти сроки.

Собеседница подчеркнула, что любое отключение горячей воды зависит от тех работ, которые проводятся как на сетях, так и в жилом доме. В большинстве случае процессы занимают от трех дней до нескольких месяцев, отметила она.

Сегодняшние сроки эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук назвал достаточно оптимальными.

Плановое отключение горячей воды началось в текущем году в Москве в мае.

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