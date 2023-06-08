Мизулина попросила проверить двух рэперов на пропаганду наркотиков

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить нескольких рэперов на пропаганду наркотиков. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

© tommyhellatrigger/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

"В связи с пропагандой употребления наркотических веществ исполнителями Kizaru, Кишлак, Big Baby Tape сегодня нами направлены обращения в СК, МВД, Генпрокуратуру с просьбой о проведении проверки", - рассказала общественный деятель.

По словам Мизулиной, сейчас многие музыканты отказываются от "деструктивного контента" и заявляют об этом своей аудитории.

"Многие с осуждением отнеслись к таким переменам, обвиняя исполнителей в слабости. На самом деле это позиция сильного человека, способного публично заявить об этом своей аудитории", - отметила Мизулина.

Общественный деятель надеется, что в скором времени в России появится законопроект, согласно которому за пропаганду наркотических веществ в сети начнут привлекать к уголовной ответственности.