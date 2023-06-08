$81.46+0.2187.17+0.21

Мизулина попросила проверить рэперов Kizaru и Big Baby Tape на пропаганду наркотиков

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить нескольких рэперов на пропаганду наркотиков. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Мизулина попросила проверить двух рэперов на пропаганду наркотиков
© tommyhellatrigger/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

"В связи с пропагандой употребления наркотических веществ исполнителями Kizaru, Кишлак, Big Baby Tape сегодня нами направлены обращения в СК, МВД, Генпрокуратуру с просьбой о проведении проверки", - рассказала общественный деятель.

По словам Мизулиной, сейчас многие музыканты отказываются от "деструктивного контента" и заявляют об этом своей аудитории.

"Многие с осуждением отнеслись к таким переменам, обвиняя исполнителей в слабости. На самом деле это позиция сильного человека, способного публично заявить об этом своей аудитории", - отметила Мизулина.

Общественный деятель надеется, что в скором времени в России появится законопроект, согласно которому за пропаганду наркотических веществ в сети начнут привлекать к уголовной ответственности.

За последние полтора месяца, по словам Мизулиной, организация беседовала со многими исполнителями, нарушающими закон. Большая часть встреч проходила в закрытом формате.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители