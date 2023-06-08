Более 31 тыс. московских выпускников напишут ЕГЭ по обществознанию
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию в основной период сдают более 31 тыс. московских школьников. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.
«8 июня в Москве проходит ЕГЭ по обществознанию. В этом году в нем участвуют около 37 тыс. человек, из которых свыше 31 тыс. - выпускники этого года», - говорится в сообщении.
Результаты экзамена участники смогут узнать не позднее 21 июня в своей школе или на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru. Следующие экзамены по биологии и иностранным языкам состоятся 13 июня.
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