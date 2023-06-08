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В России захотели вернуть Домострой в школы и вузы

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко захотел вернуть Домострой в российские школы и вузы. Его комментарий приводится в ГД».

В России захотели вернуть Домострой в школы и вузы
© РИА Новости

По его мнению, сейчас ценность брака в стране практически нулевая. Возвращение Домостроя в образовательные учреждения помогло бы преодолеть проблему, допустил Диденко.

«Это древнее руководство по быту и семейной жизни должно стать предметом в школах и вузах, чтобы наши граждане с детства учились строить крепкие и счастливые семьи», — заявил замруководителя фракции.

До этого первый замглавы комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая выступила с идеей включить блок по изучению истории семьи в уроки семьеведения в школах России.

4 июня Буцкая предложила запретить в стране термин «чайлдфри». По мнению депутата, если перевести слово с английского, получишь нечто вроде «я против детей», а говорить такое захотят уже далеко не все.

Она также обратила внимание, что подобной идеологии придерживаются те, кто не могут по физиологическим причинам иметь детей.

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