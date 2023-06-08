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Анонсированы выплаты жителям приграничных районов Белгородской области

Единоразовые выплаты направят жителям приграничных населенных пунктов Белгородской области, которых временно отселили в связи с обстрелами, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков во «ВКонтакте».

Анонсированы выплаты жителям приграничных районов Белгородской области
© Vk.com/gladkov_vv

Денежные средства начнут выдавать с 9 июня. Гражданам зачислят по 10 тысяч рублей, отметил глава региона. Он заявил, что в конце прошлой недели доложил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину о ситуации в регионе, а также попросил помощи.

Гладков подчеркнул, что им удалось созвониться в понедельник. Как уточнил он, Мишустин заявил, что решение принято и помощь будет оказана.

Также глава региона сообщил о получении федеральных средств. В четверг они будут перечисляться в банки, а с пятницы начнутся выплаты, отметил Гладков.

В понедельник стало известно, что в районе Белгорода снова сработала система ПВО. В результате была сбита воздушная цель. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал. Осколками повреждено два автомобиля: скорой помощи и легковой машины.

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