Анонсированы выплаты жителям приграничных районов Белгородской области

Единоразовые выплаты направят жителям приграничных населенных пунктов Белгородской области, которых временно отселили в связи с обстрелами, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков во «ВКонтакте».

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Денежные средства начнут выдавать с 9 июня. Гражданам зачислят по 10 тысяч рублей, отметил глава региона. Он заявил, что в конце прошлой недели доложил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину о ситуации в регионе, а также попросил помощи.

Гладков подчеркнул, что им удалось созвониться в понедельник. Как уточнил он, Мишустин заявил, что решение принято и помощь будет оказана.

Также глава региона сообщил о получении федеральных средств. В четверг они будут перечисляться в банки, а с пятницы начнутся выплаты, отметил Гладков.