Анонсированы выплаты жителям приграничных районов Белгородской области
Единоразовые выплаты направят жителям приграничных населенных пунктов Белгородской области, которых временно отселили в связи с обстрелами, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков во «ВКонтакте».
Денежные средства начнут выдавать с 9 июня. Гражданам зачислят по 10 тысяч рублей, отметил глава региона. Он заявил, что в конце прошлой недели доложил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину о ситуации в регионе, а также попросил помощи.
Гладков подчеркнул, что им удалось созвониться в понедельник. Как уточнил он, Мишустин заявил, что решение принято и помощь будет оказана.
Также глава региона сообщил о получении федеральных средств. В четверг они будут перечисляться в банки, а с пятницы начнутся выплаты, отметил Гладков.
В понедельник стало известно, что в районе Белгорода снова сработала система ПВО. В результате была сбита воздушная цель. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал. Осколками повреждено два автомобиля: скорой помощи и легковой машины.