Названа главная опасность для здоровья в летний период

Знаменитая телеведущая и врач Елена Малышева, вместе со своим коллегой кардиологом Германом Гандельманом, выступили с предупреждением о главной угрозе здоровью в летнее время - тромбообразовании.

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Малышева подчеркнула серьёзность данной проблемы, поскольку тромбы могут вызвать инфаркт или инсульт, если образуются в сердце или голове соответственно.

Гандельман привёл обезвоживание как главную причину образования тромбов, особенно это актуально как раз в летний период. В жару организм теряет много жидкости, из-за чего кровь становится гуще и в ней могут образоваться сгустки, или тромбы.

Он также указал, что тромбы могут образовываться в артериях лёгких и венах нижних конечностей.