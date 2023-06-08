$81.46+0.2187.17+0.21

Раскрыта главная опасность для здоровья в летний период

Знаменитая телеведущая и врач Елена Малышева, вместе со своим коллегой кардиологом Германом Гандельманом, выступили с предупреждением о главной угрозе здоровью в летнее время - тромбообразовании.

Названа главная опасность для здоровья в летний период
© Ferra.ru

Малышева подчеркнула серьёзность данной проблемы, поскольку тромбы могут вызвать инфаркт или инсульт, если образуются в сердце или голове соответственно.

Гандельман привёл обезвоживание как главную причину образования тромбов, особенно это актуально как раз в летний период. В жару организм теряет много жидкости, из-за чего кровь становится гуще и в ней могут образоваться сгустки, или тромбы.

Он также указал, что тромбы могут образовываться в артериях лёгких и венах нижних конечностей.

Врачи настоятельно советуют людям употреблять больше жидкости летом и регулярно проходить диспансеризацию, чтобы снизить риск тромбообразования.

Ferra.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители