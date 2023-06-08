Почти 300 тыс. участников сдадут 8 июня ЕГЭ по обществознанию

"Экзамен по обществознанию продолжает 8 июня основной период проведения ЕГЭ в 2023 году. Это самый популярный учебный предмет, который выпускники сдают по выбору. На участие в ЕГЭ по обществознанию в основной срок зарегистрировано более 297 тысяч человек, из них более 292 тысяч выпускники текущего года", - говорится в сообщении.