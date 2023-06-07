Росстат назвал число россиян с доходами за чертой бедности

Число россиян с денежными доходами ниже границы бедности в первом квартале 2023 года составило 19,6 миллионов человек или 13,5%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Там отметили, что в первом квартале 2023 года граница бедности составила 14026 рублей.

«Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 19,6 миллионов человек, или 13,5% жителей страны. По сравнению с I кварталом 2022 года доля малоимущего населения сократилась на 0,8 п.п.» — говорится в тексте.