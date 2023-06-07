На форуме «Экология» обсудили механизмы развития России

В рамках деловой программы международного форума «Экология», который состоялся 5-6 июня в Москве, прошло 38 сессий по ключевым вопросам экологического развития России, в которых выступили более 400 спикеров. Об этом сообщает пресс-служба форума.

© Пресс-служба международного форума «Экология»

Отмечается, что в мероприятии приняли участие более 1500 человек: это представители 70 субъектов Российской Федерации и 42 иностранных государств. Они обсудили механизмы экологического развития России и тренды «зеленой» дипломатии.

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Так, депутат Госдумы и председатель общественного совета АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология» (организатора мероприятия) Николай Валуев заявил, что мероприятие уже на протяжении 14 лет объединяет представителей экологического сообщества, является неизменным местом встречи экспертов из всех регионов России и ежегодно задает ориентиры для совершенствования государственной политики в сфере охраны окружающей среды».

В свою очередь, зампред правительства РФ Виктория Абрамченко отметила, что национальные цели развития страны, обозначенные главой государства, неразрывно связаны с экологической повесткой.

«Это и создание эффективной системы работы с отходами производства и потребления, и сохранение уникальных водных объектов, и снижение вредных выбросов в атмосферу. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается наша экономика в результате преодоления санкционного давления и последствий пандемии, обозначенные вопросы в приоритете работы правительства», — уточнила она.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии Сергея Аноприенко, экология - основной приоритет правительства, несмотря на вводимые санкции

«Что касается международного экологического сотрудничества, то все российские инициативы вытекают из задач национального проекта «Экология». Его проблематика позволяет находить решения в самых различных сферах», — отметил он.

Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев отметил, что планы по построению экономики замкнутого цикла не изменились, а создание объектов ТКО в стране вышло на опережающие темпы.