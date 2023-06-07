Совфед одобрил закон о трудоустройстве подростков

Совет Федерации одобрил законопроект, упрощающий трудоустройство несовершеннолетних с 14 до 18 лет. Соответствующие изменения появились в документе, который размещен в думской электронной базе.

После принятия закона при заключении трудового договора с подростками больше не нужно будет получать согласие органов опеки и попечительства. Потребуется согласие только одного из родителей или попечителя. Также документ предполагает, что несовершеннолетние смогу официально устроиться на легкую работу, которая не сможет причинить вреда их здоровью.