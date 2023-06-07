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Mash: Перенесшей инфаркт головоного мозга Лидии Федосеевой-Шукшиной установили кардиостимулятор

Народная артистка СССР Лидия Федосеева-Шушкина, госпитализированная накануне, находится в тяжелом состоянии. Чтобы нормализовать работу сердца актрисы, врачи установили ей временный электрокардиостимулятор, сообщает Telegram-канал Mash.

Перенесшей инфаркт головоного мозга Федосеевой-Шукшиной установили кардиостимулятор
© Российская Газета

Отмечается, что временный аппарат пока слабо справляется с нагрузками, скором времени Федосеевой-Шукшиной подберут постоянный кардиостимулятор.

Актриса в сознании, но оно сильно угнетено. Ранее дочь артистки Ольга Шукшина заверила журналистов, что ее мать в надежных руках - актрису лечат в НИИ имени Склифосовского.

Накануне стало известно, что еще месяц назад Лидия Федосеева-Шукшина перенесла инфаркт головного мозга. Актрису стали мучить головные боли, но "скорую" она вызвала, когда стало совсем невмоготу.

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