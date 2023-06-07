Перенесшей инфаркт головоного мозга Федосеевой-Шукшиной установили кардиостимулятор

Mash: Перенесшей инфаркт головоного мозга Лидии Федосеевой-Шукшиной установили кардиостимулятор
Народная артистка СССР Лидия Федосеева-Шушкина, госпитализированная накануне, находится в тяжелом состоянии. Чтобы нормализовать работу сердца актрисы, врачи установили ей временный электрокардиостимулятор, сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что временный аппарат пока слабо справляется с нагрузками, скором времени Федосеевой-Шукшиной подберут постоянный кардиостимулятор.
Актриса в сознании, но оно сильно угнетено. Ранее дочь артистки Ольга Шукшина заверила журналистов, что ее мать в надежных руках - актрису лечат в НИИ имени Склифосовского.
Накануне стало известно, что еще месяц назад Лидия Федосеева-Шукшина перенесла инфаркт головного мозга. Актрису стали мучить головные боли, но "скорую" она вызвала, когда стало совсем невмоготу.