Перенесшей инфаркт головоного мозга Федосеевой-Шукшиной установили кардиостимулятор

Народная артистка СССР Лидия Федосеева-Шушкина, госпитализированная накануне, находится в тяжелом состоянии. Чтобы нормализовать работу сердца актрисы, врачи установили ей временный электрокардиостимулятор, сообщает Telegram-канал Mash.

© Российская Газета

Отмечается, что временный аппарат пока слабо справляется с нагрузками, скором времени Федосеевой-Шукшиной подберут постоянный кардиостимулятор.

Актриса в сознании, но оно сильно угнетено. Ранее дочь артистки Ольга Шукшина заверила журналистов, что ее мать в надежных руках - актрису лечат в НИИ имени Склифосовского.