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Рособрнадзор: ЕГЭ по физике должно стать более привлекательным

Единый государственный экзамен по физике нужно сделать более привлекательным. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает «РИА Новости».

Рособрнадзор: ЕГЭ по физике должно стать более привлекательным
© РИА Новости

Он отметил, что в течение 2023 года в контрольно измерительных материалах ЕГЭ по физике «не должно быть революционных изменений», но необходимо решить «каким экзамен будет в 2024 году и в среднесрочной перспективе».

«Нужно понять, что мы можем сделать, чтобы экзамен стал более привлекательным, не отпугивал своей сложностью и в то же время не был слишком упрощен», — добавил Музаев.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в России около 202 тысяч человек сдали ЕГЭ по физике и истории.

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