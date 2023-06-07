Мишустин назвал срок окончания реконструкции «Верхнего Ларса»

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что реконструкцию пропускного пункта «Верхний Ларс» на границе с Грузией завершат к 15 июня. Об этом сообщает «Мир 24».

Завершение реконструкции Мишустин анонсировал на встрече с армянским коллегой Николом Пашиняном.

Пашинян заявил, что в Армении обеспокоены пропускной способностью «Верхнего Ларса» в летний сезон. Он подчеркнул, что этот пункт способствует развитию экономических отношений Москвы и Еревана.

Мишустин в ответ рассказал о своей встрече с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и его обещании завершить работы к 15 июня.

«Как я понимаю, это еще четыре полосы», - подчеркнул российский премьер.

В Федеральной таможенной службе заявили, что пробка на «Верхнем Ларсе» будет ликвидирована к 22 июня, если 15 июня завершатся все работы.

Модернизация «Верхнего Ларса» началась в 2022 году, российские власти подчеркивали, что это один из самых загруженных пропускных пунктов страны.