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Мишустин: реконструкцию «Верхнего Ларса» завершат к середине июня

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что реконструкцию пропускного пункта «Верхний Ларс» на границе с Грузией завершат к 15 июня. Об этом сообщает «Мир 24».

Мишустин назвал срок окончания реконструкции «Верхнего Ларса»
© globallookpress.com

Завершение реконструкции Мишустин анонсировал на встрече с армянским коллегой Николом Пашиняном.

Пашинян заявил, что в Армении обеспокоены пропускной способностью «Верхнего Ларса» в летний сезон. Он подчеркнул, что этот пункт способствует развитию экономических отношений Москвы и Еревана.

Мишустин в ответ рассказал о своей встрече с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и его обещании завершить работы к 15 июня.

«Как я понимаю, это еще четыре полосы», - подчеркнул российский премьер.

В Федеральной таможенной службе заявили, что пробка на «Верхнем Ларсе» будет ликвидирована к 22 июня, если 15 июня завершатся все работы.

Модернизация «Верхнего Ларса» началась в 2022 году, российские власти подчеркивали, что это один из самых загруженных пропускных пунктов страны.

Число полос движения на «Верхнем Ларсе» после реконструкции вырастет до 39, там появятся дополнительные накопительные стоянки для машин и будет организовано разделение потоков грузового и пассажирского транспорта. Также там построят здание пограничного таможенного контроля и модернизируют местную кинологическую службу.

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