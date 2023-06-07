Дачников предупредили о возможных штрафах за работы на участке

Дачникам может грозить штраф в размере одной-трех тысяч рублей за шумные работы, такие как кошение газона или строительство, в неположенное время, предупредил юрист Сергей Коломийцев. В разговоре с aif.ru он отметил, что такое время устанавливается местным законодательством и может отличаться в зависимости от региона.

Работы, связанные с шумом — кошение газона газонокосилкой, все работы по возведению дома и прочих строений, копание колодца и так далее — следует проводить только в установленное время. Время же такое устанавливается местным законодательством, и чтобы избежать наказания надо все выяснить, — пояснил эксперт.

По словам юриста, также с недавних пор обложить штрафом до пяти тысяч рублей могут за мытье машины на дачном участке. Это также регулируется местным законодательством. Кроме того, с недавних пор изменились требования к сжиганию мусора. Так, это следует делать в специальных металлических конструкциях. Территорию вокруг необходимо расчистить в радиусе 10 м и окопать минерализованной полосой, шириной в 40 м. Коломийцев предупредил, что расстояние до ближайших построек должно быть не мене 50 м, до деревьев лиственных пород — не менее 30 м, а до хвойных — не менее 100 м. Штрафы за подобные нарушения варьируются от пяти до 50 тысяч рублей.

Юрист предупредил, что некоторые СНТ устанавливают свои правила об использовании тяжелой строительной техники. Так, иногда не допускают гусеничные тракторы, чтобы те не испортили дорожное покрытие или иное имущество. Если нарушение правила приводит к порче имущества, правление СНТ может подать в суд. Дачник будет вынужден оплатить счет за испорченный объект.