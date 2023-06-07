Власти заявили об угрозе заражения населения Новой Каховки

В результате разрушения дамбы на Каховской гидроэлектростанции размыло одно из кладбищ, существует угроза заражения населения. Об этом сообщил глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев в эфире Первого канала.

По его словам, сотрудники МЧС и других службы сейчас работают на месте. Они взяли образцы воды на пробу, химический анализ пока соответствует нормам. Однако бактериологический анализ будет получен не раньше чем через сутки. Исследуются в том числе артезианские скважины.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за "старых повреждений".