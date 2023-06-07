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Глава Новой Каховки Леонтьев предупредил об угрозе заражения населения после ЧП на ГЭС

В результате разрушения дамбы на Каховской гидроэлектростанции размыло одно из кладбищ, существует угроза заражения населения. Об этом сообщил глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев в эфире Первого канала.

Власти заявили об угрозе заражения населения Новой Каховки
© РИА Новости

По его словам, сотрудники МЧС и других службы сейчас работают на месте. Они взяли образцы воды на пробу, химический анализ пока соответствует нормам. Однако бактериологический анализ будет получен не раньше чем через сутки. Исследуются в том числе артезианские скважины.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за "старых повреждений".

Компания "Укргидроэнерго" заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Ранее заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко в ходе своего выступления в Совете Федерации заявила, что "киевский режим" устроил в Херсонской области экоцид, уничтожив Каховскую ГЭС.

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