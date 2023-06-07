Умер один из создателей программы «Спокойной ночи, малыши»

Режиссер, писатель и актер Владимир Меерзон умер всего за три дня до своего 98-летия. Об этом сообщает ИА Регнум. Согласно информации издания, здоровье Меерзона значительно ухудшилось незадолго до смерти.

Владимир Меерзон родился 8 июня 1925 года. Отец режиссера - советский хирург Яков Меерзон. В возрасте 16 лет будущий писатель ушел на фронт, где получил ранения. Он был контужен, но полностью прошел войну. После войны Меерзон закончил театральное училище имени Щукина, позже устроился в редакцию детских программ на центральном телевидении СССР. Актер известен как один из авторов передачи "Спокойной ночи, малыши". Вместе с супругой Ниной Зубаревой он руководил проектом - жена Меерзона была режиссером, а супруг писал сценарии к эпизодам программы. В окружении пары отмечали, что именно Меерзон придумал основную концепцию "Спокойной ночи, малыши". За годы творческой карьеры артист написал множество рассказов для детей и сценариев к детским передачам на телевидении.