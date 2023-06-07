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Эксперт назвал опасные места для сбора грибов

Грибы не рекомендуется собирать вблизи трасс и на территории мегаполисов. Об этом Москве 24 рассказал телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

Названы опасные места для сбора грибов
© Сетевое издание m24.ru

"Грибы лучше не собирать вдоль трасс. Если сельские дороги, грунтовые, небольшие асфальтовые, то можно, в принципе, в 10–20 метрах от них, если машина там проезжает раз в час. Если это какая-то трасса, то вообще лучше собирать минимум в 500 метрах от нее", – отметил эксперт. Также специалист не советует собирать грибы на территории мегаполисов. "Несмотря на то что грибы есть в черте города, лучше их не трогать. Потому что они также впитывают вредные вещества из мегаполиса", – объясняет Тихомиров.

По его словам, если употребляет грибы, которые содержат вредные вещества, последние будут накапливаться в организме.

"Понятно, что это неполезно для человека", – заключил эксперт.

Ранее комитет лесного хозяйства Подмосковья сообщил о начале грибного сезона в регионе. Отмечается, что этому поспособствовали прошедшие первые летние дожди. В настоящий момент грибники могут выходить на охоту за подберезовиками, подосиновиками и свинушками. Также уже сейчас в подмосковных лесах встречаются летние опята и серно-желтые трутовики.

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