Названы опасные места для сбора грибов

"Грибы лучше не собирать вдоль трасс. Если сельские дороги, грунтовые, небольшие асфальтовые, то можно, в принципе, в 10–20 метрах от них, если машина там проезжает раз в час. Если это какая-то трасса, то вообще лучше собирать минимум в 500 метрах от нее", – отметил эксперт. Также специалист не советует собирать грибы на территории мегаполисов. "Несмотря на то что грибы есть в черте города, лучше их не трогать. Потому что они также впитывают вредные вещества из мегаполиса", – объясняет Тихомиров.