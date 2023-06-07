$81.25-0.0886.95-0.08

Директор зоопарка Заславская: для содержания капибары нужны большая территория, водоем и домик

Для содержания самого большого грызуна в мире - капибары - придется оборудовать большую территорию с водоемом и отапливаемым домиком, рассказала Life директор зоопарка в санатории "Октябрьский" Ольга Заславская.

Стало известно, можно ли завести капибару дома
© Газета.Ru

Эксперт объяснила, что эти животные не проявляют агрессии к людям, но могут случайно укусить ребенка или наступить на него. Поэтому семьям с детьми следует быть осторожными с желанием содержать капибару дома.

С мнением Заславской согласился ветеринарный врач Георгий Андриасов. Он указал, что только "один человек из миллиона" решается на содержание грызуна в частном доме. Перед тем, как завести такого питомца, стоит посоветоваться со специалистом, посоветовал Андриасов.

"Я думаю, что есть люди, которые очень любят животных, они могут обеспечить лучшие условия: богатые, обеспеченные — себе где-нибудь на заднем участке двора сделать какую-то такую зону, если она им нравится очень. Насколько я знаю, они живут в стаях и там одну особь не заведешь, там желательно несколько сразу заводить, это большая зона", — уточнил ветврач.

В конце марта сообщалось, что Ленинградский зоопарк выбрал имена трем детенышам капибары. Девочку назвали Невой, а ее братьев — Эрмитажем и Сенатом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители