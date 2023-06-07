Стало известно, можно ли завести капибару дома

Директор зоопарка Заславская: для содержания капибары нужны большая территория, водоем и домик
Для содержания самого большого грызуна в мире - капибары - придется оборудовать большую территорию с водоемом и отапливаемым домиком, рассказала Life директор зоопарка в санатории "Октябрьский" Ольга Заславская.
Эксперт объяснила, что эти животные не проявляют агрессии к людям, но могут случайно укусить ребенка или наступить на него. Поэтому семьям с детьми следует быть осторожными с желанием содержать капибару дома.
С мнением Заславской согласился ветеринарный врач Георгий Андриасов. Он указал, что только "один человек из миллиона" решается на содержание грызуна в частном доме. Перед тем, как завести такого питомца, стоит посоветоваться со специалистом, посоветовал Андриасов.
"Я думаю, что есть люди, которые очень любят животных, они могут обеспечить лучшие условия: богатые, обеспеченные — себе где-нибудь на заднем участке двора сделать какую-то такую зону, если она им нравится очень. Насколько я знаю, они живут в стаях и там одну особь не заведешь, там желательно несколько сразу заводить, это большая зона", — уточнил ветврач.
В конце марта сообщалось, что Ленинградский зоопарк выбрал имена трем детенышам капибары. Девочку назвали Невой, а ее братьев — Эрмитажем и Сенатом.