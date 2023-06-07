Стало известно, можно ли завести капибару дома

"Я думаю, что есть люди, которые очень любят животных, они могут обеспечить лучшие условия: богатые, обеспеченные — себе где-нибудь на заднем участке двора сделать какую-то такую зону, если она им нравится очень. Насколько я знаю, они живут в стаях и там одну особь не заведешь, там желательно несколько сразу заводить, это большая зона", — уточнил ветврач.