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Минобороны заявило об ударах по позициям трех бригад ВСУ

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Российская группировки войск «Центр» ракетными и артиллерийскими ударами поразила позиции трех украинских бригад на Краснолиманском и Сватовском направлениях, а также склад боеприпасов и пункты временной дислокации. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, пишет «РИА Новости».

«Нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск», — уточнил Савчук.

Небензя отнес подрыв Украиной дамбы Каховской ГЭС к военным преступлениям

Украинская диверсия на Каховской ГЭС, которая является объектом критической инфраструктуры, может быть классифицирована как военное преступление. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, разрушение Каховской ГЭС, которому способствовал Киев, «по своей сути может быть отнесено к разряду терактов».

«Атаки на объекты, содержащие опасные силы, прямо запрещены международным гуманитарным правом, причем дамбы отдельно упомянуты в статье 56 первого доппротокола к Женевским конвенциям 1977 года», - напомнил он.

В России призвали возобновить внеплановые проверки производителей пива

Российские депутаты и представители Общественной потребительской инициативы обратились в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг с требованием возобновить в стране внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков. Об этом сообщают «Известия».

Поводом для обращения стало массовое отравление жителей Ульяновской, Самарской, Нижегородской и Пензенской областей, а также Удмуртии, напитком «Мистер Сидр», из-за чего погибли уже 29 человек. При этом представители пивоваренного бизнеса и призвали разобраться, как на рынок под видом сидра попал продукт, содержащий метанол, и выразили надежду на конструктивный диалог с властями.

Минфин покроет дефицит бюджета нефтеюанями

Банк России по поручению Минфина в июне продаст нефтеюаней на $918 млн для того, чтобы профинансировать дефицит бюджета. Таким образом, в июне продажи иностранной валюты из резервов вырастут почти вдвое, пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что нефтегазовые доходы страны снизились из-за санкций, затоваренности рынка, а также скидок, с которыми Россия продает нефть и нефтепродукты дружественным странам. И по итогам первых четырех месяцев года дефицит бюджета РФ составил 3,424 трлн рублей при запланированных 2,9 трлн рублей При этом аналитики назвали продажу нефтеюаней в нынешних условиях разумным и логичным шагом Минфина.

Минпромторг анонсировал поставки российских систем ABS

В Костроме в рамках импортозамещения запускается производство отечественных антиблокировочных тормозных систем (ABS), их поставки на автомобильные заводы начнутся уже с 1 июля. Об этом со ссылкой на заместителя главы Минпромторга Василия Шпака пишет РИА Новости.

По его словам, уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию и частично датчики для автопрома.