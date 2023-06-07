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В российском регионе ввели режим ЧС

В лесах Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

В Красноярском крае ввели режим ЧС
© globallookpress.com

«Запрещено выжигание хвороста, сухой травы, древесных остатков, а также разведение отрытого огня», — говорится в тексте.

Власти добавили, что в ближайшие дни в Красноярском крае сохранится жаркая и сухая погода. В правительстве допустили осложнение лесопожарной обстановки, подчеркнув, что при обнаружении огня необходимо звонить в экстренные службы.

Ранее администрация Армавира ввела режим ЧС из за ливней в городе. За час там выпала двухнедельная норма осадков, в результате чего оказались подтоплены не менее 15 частных домов.

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