Сноуден объяснил, почему остался в России

Бывший аналитик АНБ Соединенных Штатов Эдвард Сноуден не планировал оставаться в России, но другие страны не могли обеспечить ему должной безопасности, сообщил он в интервью Глену Гринвальду.

По его словам, РФ была промежуточной остановкой на пути в Латинскую Америку, так как Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей. По словам экс-сотрудника спецслужб, во время своего 40-дневного пребывания в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево» он обращался ко многим странам в поисках политического убежища, но ряд государств опасались реакции Вашингтона, а другие — не гарантировали его безопасность.

Так как вариантов не было, Сноуден запросил убежище в России, и оно было предоставлено.

Сноуден в 2013 году передал изданиям Washington Post и Guardian секретные документы о слежке американских спецслужб, а также Лондона в интернете. После этого он прилетел в Гонконг, а оттуда добрался самолетом до Москвы.