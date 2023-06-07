$81.25-0.0886.95-0.08

Сноуден объяснил, почему остался в России

Бывший аналитик АНБ Соединенных Штатов Эдвард Сноуден не планировал оставаться в России, но другие страны не могли обеспечить ему должной безопасности, сообщил он в интервью Глену Гринвальду.

Сноуден объяснил, почему остался в России
© EPA

По его словам, РФ была промежуточной остановкой на пути в Латинскую Америку, так как Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей. По словам экс-сотрудника спецслужб, во время своего 40-дневного пребывания в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево» он обращался ко многим странам в поисках политического убежища, но ряд государств опасались реакции Вашингтона, а другие — не гарантировали его безопасность.

Так как вариантов не было, Сноуден запросил убежище в России, и оно было предоставлено.

Сноуден в 2013 году передал изданиям Washington Post и Guardian секретные документы о слежке американских спецслужб, а также Лондона в интернете. После этого он прилетел в Гонконг, а оттуда добрался самолетом до Москвы.

В сентябре 2022 года экс-сотрудник АНБ получил гражданство России.

1
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители