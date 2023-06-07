«Жизнь для них ничего не значит». На Украине пришли в шок из-за подрыва ГЭС
Вооруженные силы Украины ударом по Каховской гидроэлектростанции спровоцировали катастрофу для всего региона, сообщил в Twitter украинский режиссер Игорь Лопатенок.
Он назвал режим Зеленского нацистским.
«Я родился на берегах Каховского водохранилища, оно огромное, и сейчас уровень воды очень высокий», — указал кинематографист.
По его словам, человеческие жизни ничего для властей не значат. Лопатенок указал, что такие плотины не зря защищаются Женевской конвенцией.
В ночь на 6 июня украинская армия обстреляла станцию, что привели к разрушению ее верхней части. По предварительным данным, огонь велся из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом сама дамба повреждения не получила.
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