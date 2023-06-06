Вассерман прокомментировал массовое отравление сидром цитатой Пушкина
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал массовое отравление напитком «Мистер сидр», процитировав строчку из произведения русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
«Поскольку сегодня день рождения А.С. Пушкина, процитирую его: "А Балда приговаривал с укоризною: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною". В данном случае люди явно смотрели только на цену и больше ни на что», — отметил Вассерман.
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