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Вассерман прокомментировал массовое отравление сидром цитатой Пушкина

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал массовое отравление напитком «Мистер сидр», процитировав строчку из произведения русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Вассерман прокомментировал массовое отравление сидром цитатой Пушкина
© РИА Новости

«Поскольку сегодня день рождения А.С. Пушкина, процитирую его: "А Балда приговаривал с укоризною: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною". В данном случае люди явно смотрели только на цену и больше ни на что», — отметил Вассерман.

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