«Миссис Россия– 2023» ответила на негатив в свой адрес в Сети

«Молча иду к своей цели»: «Миссис Россия» Наталья Оскар ответила своим хейтерам
«Миссис Россия — 2023» стала модель Наталья Оскар. После победы ее раскритиковали из-за неудачных снимков. Девушка решила ответить своим хейтерам.
— Я не читаю комментарии о себе в соцсетях. Нет до этого дела. Чужое мнение меня не волнует. Я просто молча иду к своей цели, не оглядываясь назад, — сказала она.
По ее мнению, хейтерам нет дела до своей жизни, поэтому они проводят свободное время за обсуждением модели.
6 июня в столице подвели итоги конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия мира — 2023»: корона досталась Наталье Оскар из Хабаровска. Победительница сразу оказалась в центре скандала: в Сеть попали неудачные фото, где она выглядит намного хуже, чем на снимках, опубликованных организаторами. Пользователи раскритиковали «истинную» внешность первой красавицы. «Вечерняя Москва» пообщалась с Оскар и экспертами.
При этом титул «Миссис Россия мира — 2023» получила Алиса Голубева из Новосибирска. В номинации «Достояние России» также наградили многодетных мам, ставших финалистками конкурса. В финал конкурса вышли 83 участницы из разных регионов страны, самой старшей из них — 62 года.