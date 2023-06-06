Медведев призвал взяться за обучение детей мигрантов

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает необходимым устранить пробелы в законодательстве и предусмотреть механизмы для организации обучения детей иностранцев в зависимости от их знания русского языка, передает РИА Новости. Он напомнил, что соответствии с российским законодательством детей из семей мигрантов принимают в детские сады и школы на общих основаниях – на тех же, что и детей россиян.

Никаких требований к владению русским языком закон у таких учеников не устанавливает <...> Но есть и оборотная сторона медали: в классы попадают ребята, которые учиться на русском языке не в состоянии. Они обособлены от сверстников, зачастую становятся агрессивными, — заявил Медведев.

В апреле председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что ведомство возбудило в отношении мигрантов в пять раз больше уголовных дел в 2022 году по статьям об убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.