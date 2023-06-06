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В российских школах введут черчение

Глава России Владимир Путин поручил ввести в следующем учебном году в школах черчение. Документ опубликован на сайте Кремля.

В российских школах введут черчение
© РИА Новости

Согласно документу, правительству РФ поручается обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования.

Кроме того, кабмину следует обеспечить изучение учебного курса «Черчение» на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю.

Премьер-министр Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение задачи.

Напомним, что просьба к Путину о возвращении в российские школы уроков черчения поступила от губернатора Тульской области Алексея Дюмина. В своем обращении он подчеркнул, что выступает от имени «конструкторов, инженеров, технологов».

Ранее в РПЦ предложили ввести в школьную программу церковнославянский язык. Священнослужители пояснили, что эта мера необходима для поддержки развития русского языка.

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