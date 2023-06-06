Назван еще один ядовитый напиток от производителя «Мистера сидра»

Дочь отравившейся суррогатным алкоголем жительницы Самары рассказала, что ее мать употребляла напиток «Мохито». Продукцию произвело предприятие, которое ранее поставило в российские регионы ядовитый «Мистер сидр», сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам дочери отравившейся россиянки, женщину увезли в больницу прямо с работы. Напиток пострадавшая купила в магазине около дома. Как долго она употребляла эту продукцию перед госпитализацией, собеседница канала не знает.

Женщина выразила готовность присоединиться к коллективному иску, который родственники пострадавших жителей готовят к производителю ядовитых напитков.

В начале июня десятки человек в ряде регионов России отравились сидром. Так, в Минздрав Ульяновской области сообщил о 51 случае отравления. Аналогичные случаи были зафиксированы в Нижерогодской и Самарской областях.