$81.25-0.0886.95-0.08

Назван еще один ядовитый напиток от производителя «Мистера сидра»

Дочь отравившейся суррогатным алкоголем жительницы Самары рассказала, что ее мать употребляла напиток «Мохито». Продукцию произвело предприятие, которое ранее поставило в российские регионы ядовитый «Мистер сидр», сообщает Telegram-канал «Подъем».

Назван еще один ядовитый напиток от производителя «Мистера сидра»
© РИА Новости

По словам дочери отравившейся россиянки, женщину увезли в больницу прямо с работы. Напиток пострадавшая купила в магазине около дома. Как долго она употребляла эту продукцию перед госпитализацией, собеседница канала не знает.

Женщина выразила готовность присоединиться к коллективному иску, который родственники пострадавших жителей готовят к производителю ядовитых напитков.

В начале июня десятки человек в ряде регионов России отравились сидром. Так, в Минздрав Ульяновской области сообщил о 51 случае отравления. Аналогичные случаи были зафиксированы в Нижерогодской и Самарской областях.

После случившегося Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции производителя сидра – ООО «Анди» – по всей России. Помимо этого, был задержан предприниматель, которого подозревают в причастности к реализации опасной алкогольной продукции.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители