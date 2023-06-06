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Жители Бали стали писать больше доносов на россиян

Жители Бали стали писать больше доносов на туристов, в том числе россиян, из-за чего выросло количество депортаций. Об этом сообщила РИА Новости директор исполнительного агентства администрации индонезийского острова Флорес Шана Фатина.

Жители Бали стали писать больше доносов на россиян
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По данным властей, граждане страны все чаще жалуются на неправомерное поведение иностранцев. Приезжих призывают не воспринимать каждую зону Бали в качестве места отдыха, поскольку там живут люди.

«Пожалуйста, проявите уважение», — подытожила Фатина.

При этом она добавила, что не все представители министерства туризма Индонезии поддерживают жесткую риторику губернатора Бали Вайана Костера в отношении российских и украинских туристов. В ведомстве его действия посчитали неосторожными и экспрессивными, поделилась собеседница агентства.

«Наш туризм стал очень хрупок после пандемии COVID-19, мы все еще восстанавливаемся после нее, и у нас есть цель — 7,4 миллиона туристов в год, которую мы хотим достичь», — заключила она, отметив в конце, что россияне включены в этот план.

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Ранее Костер выпустил правила поведения и запреты для туристов на острове Бали. К примеру, нельзя арендовать транспортные средства, в том числе мопеды, если компания, предоставляющая услугу, не зарегистрирована официально. Кроме того, правительство Индонезии пообещало немедленно депортировать непослушных туристов, нарушающих правила пребывания в стране.

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