Жители Бали стали писать больше доносов на россиян

«Наш туризм стал очень хрупок после пандемии COVID-19, мы все еще восстанавливаемся после нее, и у нас есть цель — 7,4 миллиона туристов в год, которую мы хотим достичь», — заключила она, отметив в конце, что россияне включены в этот план.