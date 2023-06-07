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Гладков заявил об отсутствии диверсантов в Новой Таволжанке

На территории села Новая Таволжанка в Белгородской области «нет противника», заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он опубликовал видеозапись посещения села, на которой виден разбитый автомобиль, воронки от взрывов и выбитые стекла в храме. Гладков отметил, что в последнее время по этому населенному пункту «много провокаций».

«У нас задача простая — это безопасность жителей. Хотя сегодня это очень непросто сделать», — написал губернатор.

Новая Таволжанка находится в 8 километрах юго-западнее города Шебекино, возле границы с Украиной. Гладков сообщил 4 июня, что в село вторглась украинская диверсионно-разведывательная группа. Позднее в Минобороны России отчитались, что атаки ДРГ были отбита. Несмотря на это, диверсанты продолжали публиковать сообщения о том, что они якобы находятся на территории населенного пункта.

СМИ: Украинские диверсанты попали в Новую Таволжанку по реке

Село регулярно подвергается обстрелам ВСУ. 5 июня Гладков рассказал, что в Новой Таволжанке осталось около ста жителей. По данным на 2021 год, в селе проживало 5268 человек.

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