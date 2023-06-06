Лидия Федосеева-Шукшина перенесла инфаркт головного мозга

Советская, российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, госпитализированная вчера в НИИ имени Склифосовского, в мае перенесла инфаркт головного мозга. Но не знала об этом.

Как стало известно Mash, еще месяц назад артистка стала жаловаться на сильную головную боль, неконтролируемые подергивания мышц конечностей и сокращения мышц на лице, но к врачам обратилась не сразу.

В частной клинике вдове Шукшина провели обследование, поставили предварительный диагноз. А позже вызвали "скорую помощь" и направили на МРТ - уже в больнице инфаркт головного мозга подтвердился.