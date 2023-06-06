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Mash: Актриса Лидия Федосеева-Шукшина перенесла инфаркт головного мозга

Советская, российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, госпитализированная вчера в НИИ имени Склифосовского, в мае перенесла инфаркт головного мозга. Но не знала об этом.

Лидия Федосеева-Шукшина перенесла инфаркт головного мозга
© РИА Новости

Как стало известно Mash, еще месяц назад артистка стала жаловаться на сильную головную боль, неконтролируемые подергивания мышц конечностей и сокращения мышц на лице, но к врачам обратилась не сразу.

В частной клинике вдове Шукшина провели обследование, поставили предварительный диагноз. А позже вызвали "скорую помощь" и направили на МРТ - уже в больнице инфаркт головного мозга подтвердился.

Сейчас экс-жена продюсера Бари Алибасова находится в реанимации под присмотром врачей, она в сознании. Дочь актрисы заверила: ее мать - "в надежных руках".

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