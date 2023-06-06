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«Война и мир» стала самой популярной у россиян

Россияне скачивали роман "Война и мир" Льва Толстого за последний год чаще других произведений русской и советской классической литературы. Об этом свидетельствуют данные сервиса электронных и аудиокниг "ЛитРес", предоставленные изданием РБК.

«Война и мир» стала самой популярной у россиян
© Freepik.com

Всего за последние 12 месяцев "Войну и мир" скачали 74 тыс. раз. На втором месте по популярности оказался роман Федора Достоевского "Преступление и наказание" (64 тыс. раз). Тройку лидеров замкнула еще одна книга Льва Толстого - "Анна Каренина" (62 тыс. раз). Произведения "Морфий" Михаила Булгакова и "Идиот" Федора Достоевского заняли четвертое и пятое место рейтинга.

В топ-10 также вошли тексты "Мы" Евгения Замятина, "Братья Карамазовы" Достоевского, "Одноэтажная Америка. Рассказы" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, "Капитанская дочка" Александра Пушкина и "Мертвые души" Николая Гоголя.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались данные скачиваний с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что в 2022 году цены на книги в России выросли на 15-20%.

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