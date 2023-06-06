После обрушения Каховской ГЭС в Новую Каховку приплыли лебеди
К дому культуры подтопленной после обрушения Каховской ГЭС Новой Каховки приплыли лебеди. Кадры опубликовало РИА Новости.
На видео, опубликованном агентством, видно, что две птицы плавают по площади перед ДК. Вода почти доходит до ручек дверей здания.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что в результате нанесенного ракетного удара Вооруженных сил Украины по Каховской гидроэлектростанции смыты сельскохозяйственные поля вдоль побережья реки Днепр.
6 июня глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) и обвинил в ней Россию, отметив, что уничтожение гражданской инфраструктуры "квалифицируется как военное преступление", и добавил, что Евросоюз намерен "привлечь Россию к ответственности".