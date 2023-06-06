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Аксенов оценил запасы питьевой воды в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС полуостров имеет достаточный запас воды.

Аксенов оценил запасы питьевой воды в Крыму
© Телеграм-канал Аксёнов Z 82

По его данным, запасов воды в Северо-Крымском канале - около 40 млн кубометров. Он отметил, что водохранилища Крыма имеют около 80% наполнения запасов.

"Питьевой воды более чем достаточно", - добавил Аксенов. Председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Вилкул заявил, что в Кривом Роге начались проблемы с водоснабжением.

Стало известно о рухнувшей опоре Каховской ГЭС

При этом он призвал прекратить панику и заявил, что "вода будет". Директор Департамента гражданской защиты населения Запорожской областной военной администрации Андрей Булавинов сообщил, что в Запорожье не ожидается проблем с водоснабжением из-за ситуации на Каховской ГЭС.

6 июня стало известно, что в Херсонской области разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Некоторые населенные пункты, в том числе Херсон, начинает затапливать водой. Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины.

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