Аксенов оценил запасы питьевой воды в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС полуостров имеет достаточный запас воды.
По его данным, запасов воды в Северо-Крымском канале - около 40 млн кубометров. Он отметил, что водохранилища Крыма имеют около 80% наполнения запасов.
"Питьевой воды более чем достаточно", - добавил Аксенов. Председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Вилкул заявил, что в Кривом Роге начались проблемы с водоснабжением.
При этом он призвал прекратить панику и заявил, что "вода будет". Директор Департамента гражданской защиты населения Запорожской областной военной администрации Андрей Булавинов сообщил, что в Запорожье не ожидается проблем с водоснабжением из-за ситуации на Каховской ГЭС.
6 июня стало известно, что в Херсонской области разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Некоторые населенные пункты, в том числе Херсон, начинает затапливать водой. Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины.