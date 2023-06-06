Сальдо возглавил оперштаб по ситуации на Каховской ГЭС
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо возглавил оперативный штаб по ситуации на Каховской ГЭС. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель правительства Андрей Алексеенко.
Ранее Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о разрушении верхней части Каховской ГЭС в результате обстрела. Уровень воды после разрушения ГЭС ниже по течению поднялся на 2,5 метра.
«Продолжаем информировать о развитии ситуации на Днепре. Работает оперативный штаб под руководством врио главы региона Владимира Сальдо», — рассказал Алексеенко.
По его словам, в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены три опергруппы спасателей, ситуация находится под контролем. Он также попросил доверять только проверенным источникам информации.
Помимо этого, в Telegram-канале Запорожской АЭС опубликовано заявление директора станции Юрия Черничука. Он отметил, что из-за ЧП на Каховской ГЭС станции не угрожает опасность. Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метра.
Как сообщала «Парламентская газета», подрыв Каховской ГЭС не скажется на водоснабжении Севастополя.