Сальдо возглавил оперштаб по ситуации на Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо возглавил оперативный штаб по ситуации на Каховской ГЭС. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель правительства Андрей Алексеенко.

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Ранее Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о разрушении верхней части Каховской ГЭС в результате обстрела. Уровень воды после разрушения ГЭС ниже по течению поднялся на 2,5 метра.

«Продолжаем информировать о развитии ситуации на Днепре. Работает оперативный штаб под руководством врио главы региона Владимира Сальдо», — рассказал Алексеенко.

По его словам, в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены три опергруппы спасателей, ситуация находится под контролем. Он также попросил доверять только проверенным источникам информации.

Помимо этого, в Telegram-канале Запорожской АЭС опубликовано заявление директора станции Юрия Черничука. Он отметил, что из-за ЧП на Каховской ГЭС станции не угрожает опасность. Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метра.