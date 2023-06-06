В «Росэнергоатоме» оценили обстановку с ЗАЭС из-за повреждений Каховской ГЭС
Риски, которые могут произойти на фоне повреждения Каховской ГЭС и снижения уровня воды в Каховском водохранилище, для Запорожской АЭС являются минимальными, заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Об этом сообщает ТАСС.
По словам советника главы российского концерна, каких-либо причин для волнения в настоящий момент нет.
"[Недавно] был период довольно тревожный, когда поднимался уровень воды в Каховском водохранилище, тогда уже были меры предприняты по минимизации рисков, поэтому на сегодняшний день - это осторожный прогноз...", - подчеркнул Карчаа.
Как добавил советник гендиректора "Росэнергоатома", на Запорожской атомной электростанции смогли подготовиться к вероятным рискам, если бы они действительно произошли.
"С учетом того, что из шести реакторов в режиме горячего останова - один, два - в ремонте, три - в режиме холодного останова, это предполагает нагрузку совсем не ту, если бы работали все реакторы", - рассказал Карчаа.
Он еще раз напомнил, что оснований для волнений и переживаний за работу ЗАЭС нет.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов пояснял, что разрушение Каховской ГЭС пока не представляет опасности для ЗАЭС.
Пока вы спали: Обрушение опоры Каховской ГЭС и Порошенко о пользе Минских соглашенийВ мире43 минуты назад76