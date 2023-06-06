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В Севастополе заявили, что повреждения Каховской ГЭС не повлияют на водоснабжение города

Повреждения Каховской ГЭС не скажутся на водоснабжение Севастополя, так как город использует собственное водохранилище, запасы воды в которых находятся на максимуме.

Развожаев: повреждения Каховской ГЭС не повлияют на водоснабжение Севастополя
© РИА Новости

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

"На водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС - никак не скажутся. Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения", - написал он.

Он призвал жителей города к спокойствию, отметив, что украинские паблики, воспользовавшись ситуацией, могут начать сеять панику.

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