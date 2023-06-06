ИРИ потратил на контент о спецоперации более трех миллиардов

Глава Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский заявил, что в 2022 году организация выделила более трех миллиардов рублей на создание контента, посвященного спецоперации. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Гореславский подчеркнул, что спецоперация стала одной из главных тем в соцсетях. В целом в 2022 году ИРИ поддержал 776 проектов, а около ста из них касались темы СВО.

«В деньгах это более трех миллиардов рублей», — рассказал глава ИРИ.

Один из таких проектов — документальные истории Юлии Барановской «Женщины Донбасса» о женщинах, жизнь которых изменилась после 2014 года.

Также ИРИ выделил средства на проекты о новых российских регионах и производство нескольких крупных сериалов об СВО.

Институт развития интернета — российская общественная организация, созданная в 2015 году. ИРИ создали для посредничества в отношениях интернет-отрасли и власти, а также для лоббирования интересов российских компаний. Позже ИРИ стал оператором государственного конкурса на создание интернет-контента для молодежи.