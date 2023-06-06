ИРИ потратил на контент о спецоперации более трех миллиардов
Глава Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский заявил, что в 2022 году организация выделила более трех миллиардов рублей на создание контента, посвященного спецоперации. Об этом он рассказал в интервью РБК.
Гореславский подчеркнул, что спецоперация стала одной из главных тем в соцсетях. В целом в 2022 году ИРИ поддержал 776 проектов, а около ста из них касались темы СВО.
«В деньгах это более трех миллиардов рублей», — рассказал глава ИРИ.
Один из таких проектов — документальные истории Юлии Барановской «Женщины Донбасса» о женщинах, жизнь которых изменилась после 2014 года.
Также ИРИ выделил средства на проекты о новых российских регионах и производство нескольких крупных сериалов об СВО.
Институт развития интернета — российская общественная организация, созданная в 2015 году. ИРИ создали для посредничества в отношениях интернет-отрасли и власти, а также для лоббирования интересов российских компаний. Позже ИРИ стал оператором государственного конкурса на создание интернет-контента для молодежи.
В 2021 году организация стала единым оператором социальной рекламы в рунете.
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