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Белгородский губернатор заявил о невозможности попасть в Новую Таволжанку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что попасть в приграничное российское село Новая Таволжанка пока не представляется возможным. Об этом он сообщил во время прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около 100 человек находилось [там], по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию», — рассказал он об оставшихся в населенном пункте жителях.

Белгородский губернатор Гладков: Центробанк предоставит кредитные каникулы жителям области

По словам Гладкова, как только ситуация изменится, власти снова смогут попытаться убедить людей покинуть село.

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