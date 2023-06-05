Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что попасть в приграничное российское село Новая Таволжанка пока не представляется возможным. Об этом он сообщил во время прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около 100 человек находилось [там], по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию», — рассказал он об оставшихся в населенном пункте жителях.
По словам Гладкова, как только ситуация изменится, власти снова смогут попытаться убедить людей покинуть село.