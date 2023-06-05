Стало известно о состоянии госпитализированной Федосеевой-Шукшиной

Подруга и адвокат госпитализированной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала о состоянии артистки. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам Вербицкой-Линник, 84-летняя актриса находится на обследовании, а врачи прилагают все усилия для того, чтобы её состояние нормализовалось.

«С ней неотступно находится ее дочь Ольга. Она проживает постоянно с Лидией Николаевной. Именно Оля и вызвала незамедлительно медиков, когда поняла, что мама почувствовала себя плохо», – рассказала она.

Кроме того, подруга Федосеевой-Шукшиной также добавила, что всё самое страшное уже прошло, а госпитализированная актриса находится в надёжных руках врачей.

«Семья, единственное, просит не беспокоить звонками и дать врачам сделать спокойно свою работу. Провести обследование и установить точный диагноз. Сейчас это очень важно», – добавила Вербицкая-Линник.