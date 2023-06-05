$81.33+0.4587.03-0.07

Стало известно о состоянии госпитализированной Федосеевой-Шукшиной

Подруга и адвокат госпитализированной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала о состоянии артистки. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Стало известно о состоянии госпитализированной Федосеевой-Шукшиной
© РИА Новости

По словам Вербицкой-Линник, 84-летняя актриса находится на обследовании, а врачи прилагают все усилия для того, чтобы её состояние нормализовалось.

«С ней неотступно находится ее дочь Ольга. Она проживает постоянно с Лидией Николаевной. Именно Оля и вызвала незамедлительно медиков, когда поняла, что мама почувствовала себя плохо», – рассказала она.

Кроме того, подруга Федосеевой-Шукшиной также добавила, что всё самое страшное уже прошло, а госпитализированная актриса находится в надёжных руках врачей.

«Семья, единственное, просит не беспокоить звонками и дать врачам сделать спокойно свою работу. Провести обследование и установить точный диагноз. Сейчас это очень важно», – добавила Вербицкая-Линник.

Ранее Федосееву-Шукшину госпитализировали в московскую клинику. По предварительным данным, у актрисы может быть ишемический инсульт.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий