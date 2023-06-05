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Роспотребнадзор поручил изъять из продаж продукцию "Мистер Сидр"

Роспотребнадзор поручил региональным ведомствам изъять из магазинов всю алкогольную продукцию по брендом "Мистер Сидр", следует из документа, подписанного главным санитарным врачом России Анной Поповой, пишет РИА Новости.

Роспотребнадзор поручил изъять из продаж продукцию "Мистер Сидр"
© Российская Газета

Отмечается, что мера принята в связи с массовым отравлением людей.

Ведомство призывает граждан не употреблять опасную продукцию марки "Мистер сидр", о выявлении ее в обороте необходимо незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор.

Ранее стало известно о массовом отравлении граждан сидром в Ульяновской области, где число пострадавших уже выросло до 35 человек, 16 человек скончались. Ведется расследование.

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