Роспотребнадзор поручил изъять из продаж продукцию "Мистер Сидр"

Роспотребнадзор поручил региональным ведомствам изъять из магазинов всю алкогольную продукцию по брендом "Мистер Сидр", следует из документа, подписанного главным санитарным врачом России Анной Поповой, пишет РИА Новости.

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Отмечается, что мера принята в связи с массовым отравлением людей.

Ведомство призывает граждан не употреблять опасную продукцию марки "Мистер сидр", о выявлении ее в обороте необходимо незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор.