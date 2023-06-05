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Актриса Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована в Москве

Известная российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована в Москве
© РИА Новости

Источник пояснил, что в настоящее время специалисты проводят полное обследование Шукшиной.

По предварительным данным, врачи подозревают 84-летней артистки ишемический инсульт.

«Госпитализирована в экстренном порядке с предварительным диагнозом инсульт», - отметил собеседник телеканала.

Напомним, что ранее Шукшина неоднократно попадала в столичные клиники в связи с приступами астмы. Кроме того, артистка систематически проходит плановые обследования.

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