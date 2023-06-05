Актриса Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована в Москве
Известная российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Источник пояснил, что в настоящее время специалисты проводят полное обследование Шукшиной.
По предварительным данным, врачи подозревают 84-летней артистки ишемический инсульт.
«Госпитализирована в экстренном порядке с предварительным диагнозом инсульт», - отметил собеседник телеканала.
Напомним, что ранее Шукшина неоднократно попадала в столичные клиники в связи с приступами астмы. Кроме того, артистка систематически проходит плановые обследования.