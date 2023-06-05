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Правила провоза ручной клади на рейсах «Белавиа» изменились из-за ящура

Авиакомпания «Белавиа» изменила правила провоза ручной клади на рейсах, направляющихся в Россию. Об этом пишет Sputnik.

Правила провоза ручной клади на рейсах «Белавиа» изменились из-за ящура
© globallookpress.com

В частности, изменен список продуктов питания, которые можно взять с собой в ручную кладь. Это сделано из-за опасений распространения вируса ящура, распространившегося в некоторых регионах.

Так, пассажирам, летящим в российские аэропорты, запрещено провозить продукты животного происхождения из Армении, Азербайджана, Грузии, Ирака, Казахстана и Турции. В частности, запрещено брать в ручную кладь молоко и молочные продукты, сыры, яйца, животные жиры, высокобелковые продукты, рыбу.

Также под запрет попали моллюски, раки, крабы, креветки, икра, лягушачьи лапки, медузы. Кроме того, с собой в самолет нельзя брать свинину, говядину, мясо птицы и других животных.

Авиаперевозчик призывает пассажиров следовать новым правилам, чтобы избежать недоразумений.

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