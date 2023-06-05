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В Белгородской области опровергли сообщения о введении военного положения

Информация о том, что в Белгородской области вводится военное положение, не соответствует действительности. Об этом сообщил оперштаб российского региона в Telegram.

В Белгородской области опровергли сообщения о введении военного положения
© Lenta.ru

В оперштабе добавили, что фейковыми являются сообщения о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничные российские регионы и о введении в них военного положения. Не соответствуют действительности и данные о том, что в понедельник, 5 июня, будет якобы подписал приказ о всеобщей мобилизации, а жителей приграничных областей эвакуируют вглубь страны.

«Цель сообщения — посеять панику среди мирных белгородцев. Сохраняйте спокойствие. И доверяйте только достоверным источникам», — говорится в сообщении штаба.

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