В «Лаборатории Касперского» предупредили о необычном мошенничестве

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили новую необычную схему мошенничества - злоумышленники начали предлагать россиянам зарабатывать на расшифровке аудиозаписей. Об этом сообщается на сайте компании.

В интернете появилось несколько мошеннических сайтов, предлагающих плату за транскрибацию. У всех этих сайтов одинаковый дизайн и одни и те же контакты для связи, но разные названия.

Через эти порталы злоумышленники предлагают потенциальным жертвами «выполнять работу, которая не под силу компьютеру, - распознавать аудиофайлы и получать за это деньги». Речь идет о расшифровке записей публичных выступлений, семинаров, интервью, судебных заседаний и лекций.

Мошенники обещают высокий доход (три-четыре тысячи рублей в день), карьерный рост, удобный график и минимальное количество требований - доступ к интернету и знание русского языка.

Для того, чтобы приступить к «работе», пользователя просят зарегистрироваться на сайте, ознакомиться с инструкцией и ответами на популярные вопросы. После этого ему предлагают расшифровать несколько аудиозаписей и отправить текст на проверку. Но когда пользователь пытается вывести заработок, сервис просит его «верифицировать аккаунт», внеся 500 рублей. Никакой выплаты после этого пользователь не получает.

Ранее в «Лаборатории Касперского» предупредили, что мошенники начали рассылать русскоязычным пользователям электронные письма «от госорганов», содержащие вирусы.