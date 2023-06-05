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В России может появиться единая с СНГ база осужденных

Представители узбекской диаспоры предложили создать в России единую с СНГ базу лиц, совершивших тяжкие преступления на сексуальной почве в отношении детей. Об этом «Ведомостям» рассказал глава диаспоры Бахром Исмаилов.

В России может появиться единая с СНГ база осужденных
© globallookpress.com

В диаспоре считают, что такая мера будет способствовать уменьшению количества осужденных по сексуальным преступлениям против детей, которые въезжают в Россию. Письмо с соответствующим предложением представители диаспоры намерены направить на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

По данным МВД, за первые 4 месяца этого года в России было совершено 12,1 тыс. преступлений гражданами государств СНГ, это на 6,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Отмечается, что это 81,7% от общего количества преступлений, совершенных всеми иностранцами.

При этом, о числе преступлений, совершенных в отношении половой неприкосновенности детей гражданами стран СНГ, у ведомства нет данных.

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